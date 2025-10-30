giftee Aktie
WKN DE: A2PRU1 / ISIN: JP3264870001
|
30.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: giftee zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
giftee präsentiert in der voraussichtlich am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 12,03 JPY. Im Vorjahresquartal waren 6,92 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 40,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,36 Milliarden JPY gegenüber 2,40 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 54,13 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -17,330 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 14,24 Milliarden JPY, gegenüber 9,55 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
