giftee Aktie
WKN DE: A2PRU1 / ISIN: JP3264870001
|
13.11.2025 07:01:06
Ausblick: giftee stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
giftee lässt sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird giftee die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 12,03 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte giftee 6,92 JPY je Aktie erwirtschaftet.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 3,36 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 40,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 54,13 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -17,330 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 14,24 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 9,55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
