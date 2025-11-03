Erste Schätzungen: Golub Capital BDC zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Golub Capital BDC lädt voraussichtlich am 18.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,391 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 221,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 195,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,56 USD, gegenüber 1,36 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 878,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 646,8 Millionen USD generiert wurden.

