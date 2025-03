Erste Schätzungen: Hangzhou First PV Material stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hangzhou First PV Material gibt voraussichtlich am 10.04.2025 die Zahlen für das am 31.12.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,145 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,160 CNY je Aktie vermeldet.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 22,52 Prozent auf 4,59 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,92 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,638 CNY je Aktie, gegenüber 0,710 CNY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 20,80 Milliarden CNY. Im Fiskaljahr zuvor waren 22,54 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at