HDFC Bank Aktie

WKN DE: A2PR0R / ISIN: INE040A01034

04.10.2025 06:21:35

Erste Schätzungen: HDFC Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

HDFC Bank präsentiert voraussichtlich am 18.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 11,12 INR. Dies würde einer Verringerung von 4,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem HDFC Bank 11,70 INR je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 63,78 Prozent auf 439,92 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.214,57 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 40 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 47,50 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 46,41 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 37 Analysten auf durchschnittlich 1.916,79 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 4.746,69 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

