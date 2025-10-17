Ausblick: HDFC Bank legt Quartalsergebnis vor

HDFC Bank lädt am 18.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 11,29 INR je Aktie gegenüber 11,70 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll HDFC Bank 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 437,41 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 63,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte HDFC Bank 1.214,57 Milliarden INR umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 40 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 47,52 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 46,41 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 37 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.917,29 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 4.746,69 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

