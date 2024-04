Erste Schätzungen: Heartland Financial USA legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Heartland Financial USA wird voraussichtlich am 01.05.2024 die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,11 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Heartland Financial USA in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,61 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 182,3 Millionen USD im Vergleich zu 185,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,50 USD, gegenüber 1,68 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 737,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 932,9 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at