Erste Schätzungen: Helmerich Payne präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Helmerich Payne wird voraussichtlich am 18.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 14 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,231 USD je Aktie gegenüber 0,760 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 972,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 40,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 693,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,669 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 3,43 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 3,73 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 2,76 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at