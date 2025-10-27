Hesai Group Aktie

Hesai Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D6RC / ISIN: US4280501085

27.10.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: Hesai Group (B) (spons ADRs) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hesai Group (B) (spons ADRs) wird voraussichtlich am 11.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,677 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Hesai Group (B) (spons ADRs) -0,080 USD je Aktie verloren.

Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 829,8 Millionen CNY betragen, verglichen mit 75,3 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 19 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,20 CNY je Aktie, gegenüber -0,110 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 20 Analysten durchschnittlich bei 3,27 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 288,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Hesai Group (B) (spons. ADRs)mehr Nachrichten

Analysen zu Hesai Group (B) (spons. ADRs)mehr Analysen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Hesai Group (B) (spons. ADRs) 19,30 3,21% Hesai Group (B) (spons. ADRs)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen wenig bewegt ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende unverändert. Der deutsche Leitindex kam ebenso nicht vom Fleck. An der Wall Street ging es kräftig aufwärts. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

