Erste Schätzungen: Hesai Group (B) (spons ADRs) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Hesai Group (B) (spons ADRs) wird voraussichtlich am 11.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,677 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Hesai Group (B) (spons ADRs) -0,080 USD je Aktie verloren.
Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 829,8 Millionen CNY betragen, verglichen mit 75,3 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 19 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,20 CNY je Aktie, gegenüber -0,110 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 20 Analysten durchschnittlich bei 3,27 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 288,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
