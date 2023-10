Erste Schätzungen: Horizon Bancorp (Ind legt Quartalsergebnis vor

Horizon Bancorp (Ind lässt sich voraussichtlich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Horizon Bancorp (Ind die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,362 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Horizon Bancorp (Ind 0,550 USD je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 55,4 Millionen USD gegenüber 63,6 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 12,90 Prozent.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,54 USD aus. Im Vorjahr waren 2,13 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 221,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 247,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at