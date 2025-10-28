Erste Schätzungen: Ibotta stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ibotta gibt voraussichtlich am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,004 USD aus. Im letzten Jahr hatte Ibotta einen Gewinn von 0,560 USD je Aktie eingefahren.

9 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 82,1 Millionen USD gegenüber 98,6 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 16,71 Prozent.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,095 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,56 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 337,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 367,3 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at