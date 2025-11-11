Immunovia AB Aktie
Erste Schätzungen: Immunovia AB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Immunovia AB präsentiert in der voraussichtlich am 26.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,047 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Immunovia AB noch ein Verlust pro Aktie von -0,570 SEK in den Büchern gestanden.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 0,4 Millionen SEK aus – das entspräche einem Plus von 73,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,2 Millionen SEK in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Verlust je Aktie von -0,381 SEK, gegenüber -0,720 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 2,0 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 0,9 Millionen SEK generiert worden waren.
