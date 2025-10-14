Independent Bank Aktie
WKN DE: A1C4BY / ISIN: US4538386099
14.10.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: Independent Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Independent Bank lädt voraussichtlich am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,840 USD aus. Im letzten Jahr hatte Independent Bank einen Gewinn von 0,650 USD je Aktie eingefahren.
4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 58,6 Millionen USD gegenüber 77,9 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 24,70 Prozent.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,26 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,16 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 230,0 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 320,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
