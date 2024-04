Erste Schätzungen: Industrial and Commercial Bank of China vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Industrial and Commercial Bank of China stellt voraussichtlich am 30.04.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,777 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Industrial and Commercial Bank of China ein EPS von 0,722 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 28,21 Milliarden USD – ein Minus von 10,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Industrial and Commercial Bank of China 31,53 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,78 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,76 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 21 Analysten von durchschnittlich 112,27 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 221,83 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at