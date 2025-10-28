Erste Schätzungen: Infineon Technologies präsentiert Quartalsergebnisse

Infineon Technologies stellt voraussichtlich am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 11 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,512 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Infineon Technologies -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten einen Zuwachs von 5,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,56 Milliarden USD gegenüber 4,31 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 24 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,68 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,06 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 23 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 17,04 Milliarden USD, gegenüber 16,21 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

