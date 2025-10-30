Info Edge Aktie
WKN DE: A418KZ / ISIN: INE663F01032
|
30.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Info Edge (India) gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Info Edge (India) wird voraussichtlich am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,15 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,360 INR je Aktie vermeldet.
13 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 7,51 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 7,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 7,01 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,13 INR, wohingegen im Vorjahr noch 14,88 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 22 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 30,73 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 28,50 Milliarden INR waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Info Edge (India) Ltd Registered Shmehr Nachrichten
|
30.10.25
|Erste Schätzungen: Info Edge (India) gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
07.08.25
|Ausblick: Info Edge (India) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
24.07.25
|Erste Schätzungen: Info Edge (India) präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
26.05.25
|Ausblick: Info Edge (India) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Info Edge (India) Ltd Registered Shmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Info Edge (India) Ltd Registered Sh
|1 384,50
|-0,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.