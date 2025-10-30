Erste Schätzungen: Info Edge (India) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Info Edge (India) wird voraussichtlich am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,15 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,360 INR je Aktie vermeldet.

13 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 7,51 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 7,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 7,01 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,13 INR, wohingegen im Vorjahr noch 14,88 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 22 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 30,73 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 28,50 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at