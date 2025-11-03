Erste Schätzungen: iQiyi legt Quartalsergebnis vor

iQiyi wird voraussichtlich am 18.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass iQiyi für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,128 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Basierend auf den Einschätzungen von 15 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 6,67 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 1,01 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,255 CNY, gegenüber 0,110 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 23 Analysten durchschnittlich 27,25 Milliarden CNY im Vergleich zu 4,06 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at