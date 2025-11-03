James Hardie Industries Aktie
WKN DE: A41CN7 / ISIN: IE000R94NGM2
|
03.11.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: James Hardie Industries veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
James Hardie Industries öffnet voraussichtlich am 18.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
Im Durchschnitt erwarten 13 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,257 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,190 USD je Aktie vermeldet.
James Hardie Industries soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,28 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 33,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 960,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,940 USD, gegenüber 0,980 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 4,75 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,88 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu James Hardie Industries PLC Registered Shsmehr Nachrichten
|
06:21
|Erste Schätzungen: James Hardie Industries veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
18.08.25
|Ausblick: James Hardie Industries legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
04.08.25
|Erste Schätzungen: James Hardie Industries stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)