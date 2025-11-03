Erste Schätzungen: James Hardie Industries veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

James Hardie Industries öffnet voraussichtlich am 18.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 13 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,257 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,190 USD je Aktie vermeldet.

James Hardie Industries soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,28 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 33,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 960,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,940 USD, gegenüber 0,980 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 4,75 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,88 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at