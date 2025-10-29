Erste Schätzungen: JBS stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

JBS wird voraussichtlich am 13.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,472 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte JBS 0,350 USD je Aktie eingenommen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 10 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 21,78 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,89 USD, gegenüber 0,910 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 84,82 Milliarden USD im Vergleich zu 0,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.

