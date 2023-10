Erste Schätzungen: KGHM Polska Miedz zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

KGHM Polska Miedz präsentiert in der voraussichtlich am 15.11.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2023 endete.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 1,21 PLN je Aktie gegenüber 5,43 PLN je Aktie im Vorjahresquartal.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 8,16 Milliarden PLN – das wäre ein Zuwachs von 5,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,77 Milliarden PLN umgesetzt worden waren.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,98 PLN je Aktie aus. Im Vorjahr waren 23,86 PLN je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 34,32 Milliarden PLN, gegenüber 33,85 Milliarden PLN im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at