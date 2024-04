Erste Schätzungen: Kitron ASA (New verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kitron ASA (New gibt voraussichtlich am 25.04.2024 die Zahlen für das am 31.03.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,045 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,006 EUR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Kitron ASA (New in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,80 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 183,8 Millionen EUR im Vergleich zu 161,5 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,219 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 2,95 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 762,2 Millionen EUR, gegenüber 8,86 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

