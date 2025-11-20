Erste Schätzungen: KNOT Offshore Partners LP Partnership Interests legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

KNOT Offshore Partners LP Partnership Interests wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,244 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,110 USD je Aktie erzielt worden.

KNOT Offshore Partners LP Partnership Interests soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 88,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,956 USD, gegenüber 0,210 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 348,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 318,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at