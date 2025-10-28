Erste Schätzungen: Kuraray legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kuraray wird voraussichtlich am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 43,08 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Kuraray ein EPS von 49,63 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 4,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 213,05 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 203,62 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 102,23 JPY, gegenüber 96,33 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 830,34 Milliarden JPY im Vergleich zu 826,90 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at