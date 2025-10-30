Kyoto Financial Group Aktie

Kyoto Financial Group

WKN DE: A3EVCZ / ISIN: JP3252200005

30.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Kyoto Financial Group,Inc stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kyoto Financial Group,Inc lädt voraussichtlich am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 23,19 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 14,74 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 35,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 21,90 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 33,98 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 152,17 JPY je Aktie, gegenüber 125,11 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 118,50 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 165,50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

