Erste Schätzungen: Landstar System öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Landstar System wird voraussichtlich am 28.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 16 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,24 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Landstar System 1,41 USD je Aktie erwirtschaftet.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,21 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 0,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,21 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,65 USD, gegenüber 5,51 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 4,79 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,82 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at