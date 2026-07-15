LG Electronics Aktie

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WKN: 576798 / ISIN: US50186Q2021

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15.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: LG Electronics legt Quartalsergebnis vor

LG Electronics wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,615 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte LG Electronics ein EPS von 1,20 USD je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 5,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 14,82 Milliarden USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 15,59 Milliarden USD aus.

Insgesamt erwarten 22 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,68 USD je Aktie, gegenüber 1,90 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 22 Analysten durchschnittlich auf 63,24 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 62,87 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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