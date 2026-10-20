Lumen Technologies Aktie
WKN DE: A2QMYN / ISIN: US5502411037
|
20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Lumen Technologies legt Quartalsergebnis vor
Lumen Technologies wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Lumen Technologies für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,232 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,620 USD je Aktie erwirtschaftet.
8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 11,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,09 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Lumen Technologies für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,73 Milliarden USD aus.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,907 USD, gegenüber -1,750 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 11,12 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,40 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lumen Technologies Inc Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Lumen Technologies legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
19.10.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
19.10.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 steigt (finanzen.at)
|
15.10.26
|NYSE-Handel: S&P 500 beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
02.09.26
|Gute Stimmung in New York: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
|
02.09.26
|Freundlicher Handel: Das macht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
02.09.26
|Optimismus in New York: S&P 500 am Mittag im Aufwind (finanzen.at)
|
10.08.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 letztendlich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Lumen Technologies Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Lumen Technologies Inc Registered Shs
|3,98
|0,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notieren fester. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.