Erste Schätzungen: M3 stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

M3 wird voraussichtlich am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 14,00 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte M3 ein EPS von 8,91 JPY je Aktie vermeldet.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 38,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 60,61 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 84,10 Milliarden JPY aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 70,62 JPY, während im vorherigen Jahr noch 59,62 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 359,32 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 284,90 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at