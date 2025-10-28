Erste Schätzungen: Marathon Bancorp stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Marathon Bancorp öffnet voraussichtlich am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,129 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 58,39 Prozent verringert. Damals waren 0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 7,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,03 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Marathon Bancorp für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 959,6 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,522 USD im Vergleich zu 0,730 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 3,87 Milliarden USD, gegenüber 4,20 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at