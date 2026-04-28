Erste Schätzungen: MariMed legt Quartalsergebnis vor

MariMed wird sich voraussichtlich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Verlust je Aktie von -0,010 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,010 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll MariMed in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,11 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 38,8 Millionen USD im Vergleich zu 38,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,045 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,040 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 162,2 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 159,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at