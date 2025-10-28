Erste Schätzungen: Martela Oy (A) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Martela Oy (A) wird voraussichtlich am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,170 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,280 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 26,0 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 25,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,7 Millionen EUR in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Verlust je Aktie von -0,162 EUR, gegenüber -1,870 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 105,6 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 86,8 Millionen EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at