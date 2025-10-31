MEDLEY Aktie

WKN DE: A2PYB2 / ISIN: JP3921310003

<
31.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: MEDLEY informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

MEDLEY lädt voraussichtlich am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 19,19 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte MEDLEY ein EPS von 9,67 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 33,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 9,27 Milliarden JPY gegenüber 6,94 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 79,83 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 86,17 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 37,89 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 29,30 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

MEDLEY INC. Registered Shs 2 106,00 -1,03% MEDLEY INC. Registered Shs

