MEDLEY Aktie
WKN DE: A2PYB2 / ISIN: JP3921310003
|
31.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: MEDLEY informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
MEDLEY lädt voraussichtlich am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 19,19 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte MEDLEY ein EPS von 9,67 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 33,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 9,27 Milliarden JPY gegenüber 6,94 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 79,83 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 86,17 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 37,89 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 29,30 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MEDLEY INC. Registered Shsmehr Nachrichten
|
31.10.25
|Erste Schätzungen: MEDLEY informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.08.25
|Ausblick: MEDLEY präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.07.25
|Erste Schätzungen: MEDLEY präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.05.25
|Ausblick: MEDLEY zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu MEDLEY INC. Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|MEDLEY INC. Registered Shs
|2 106,00
|-1,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.