Ausblick: MEDLEY stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MEDLEY wird am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 19,19 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 9,67 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll MEDLEY 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 9,27 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 33,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte MEDLEY 6,94 Milliarden JPY umsetzen können.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 79,83 JPY je Aktie, gegenüber 86,17 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 37,89 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 29,30 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at