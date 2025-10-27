Mitsui Chemicals Aktie
WKN: 858586 / ISIN: JP3888300005
|
27.10.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: Mitsui Chemicals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Mitsui Chemicals lädt voraussichtlich am 11.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 81,17 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Mitsui Chemicals 22,81 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Minus von 6,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 412,38 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 440,88 Milliarden JPY umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 278,06 JPY im Vergleich zu 170,56 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 1.730,86 Milliarden JPY, gegenüber 1.809,16 Milliarden JPY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mitsui Chemicals Inc.mehr Nachrichten
|
27.10.25
|Erste Schätzungen: Mitsui Chemicals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Mitsui Chemicals veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Mitsui Chemicals präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.05.25
|Ausblick: Mitsui Chemicals stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Mitsui Chemicals Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Mitsui Chemicals Inc.
|20,40
|-0,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.