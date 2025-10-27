Mitsui Chemicals Aktie

Mitsui Chemicals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858586 / ISIN: JP3888300005

27.10.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: Mitsui Chemicals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mitsui Chemicals lädt voraussichtlich am 11.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 81,17 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Mitsui Chemicals 22,81 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Minus von 6,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 412,38 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 440,88 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 278,06 JPY im Vergleich zu 170,56 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 1.730,86 Milliarden JPY, gegenüber 1.809,16 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

