Erste Schätzungen: Mizuho Financial Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mizuho Financial Group lädt voraussichtlich am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Mizuho Financial Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,141 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,150 USD je Aktie gewesen.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 5,43 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 61,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 14,12 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 13 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,581 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,460 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 20,59 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 57,60 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at