WKN DE: A3CWEW / ISIN: US4234031049

25.11.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Momo A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Momo A wird voraussichtlich am 10.12.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,87 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Momo A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,340 USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 2,61 Milliarden CNY für Momo A, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 373,2 Millionen USD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,51 CNY im Vergleich zu 0,770 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 10,39 Milliarden CNY, gegenüber 1,47 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Momo Inc (A) (spons. ADRs) 6,05 2,54% Momo Inc (A) (spons. ADRs)

