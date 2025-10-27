Erste Schätzungen: Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Un präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Un gibt voraussichtlich am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,337 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Un noch 0,150 USD je Aktie eingenommen.

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Un soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,35 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,14 USD, gegenüber 0,930 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 76,06 Milliarden USD im Vergleich zu 74,96 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at