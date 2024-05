Erste Schätzungen: Nanoform Finland zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nanoform Finland lässt sich voraussichtlich am 30.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Nanoform Finland die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass Nanoform Finland im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,120 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,060 EUR je Aktie gewesen.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 27,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 0,7 Millionen EUR. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 0,9 Millionen EUR aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Verlust von -0,209 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,260 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 5,8 Millionen EUR, gegenüber 2,6 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at