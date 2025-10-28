Erste Schätzungen: Nanoform Finland öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nanoform Finland lässt sich voraussichtlich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Nanoform Finland die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,060 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,060 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Nanoform Finland 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 1,2 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 55,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Nanoform Finland 0,8 Millionen EUR umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,247 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,280 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 4,2 Millionen EUR aus im Gegensatz zu 2,8 Millionen EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at