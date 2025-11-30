Nava a Aktie

Nava a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41MYP / ISIN: US6391931010

30.11.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: Navan A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Navan A wird voraussichtlich am 15.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,077 USD gegenüber -0,170 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Navan A nach den Prognosen von 10 Analysten 182,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 20,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 151,1 Millionen USD umgesetzt worden.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,267 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,330 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 670,5 Millionen USD, gegenüber 536,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

