Erste Schätzungen: New Mountain Finance legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

New Mountain Finance wird sich voraussichtlich am 30.10.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2024 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,351 USD. Dies würde einem Zuwachs von 25,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem New Mountain Finance 0,280 USD je Aktie vermeldete.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 4,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 99,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 94,1 Millionen USD aus.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,41 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,34 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 371,6 Millionen USD, gegenüber 342,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at