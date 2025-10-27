Erste Schätzungen: NEXON öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NEXON wird voraussichtlich am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,207 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 811,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 10,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 908,6 Millionen USD in den Büchern standen.

16 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,799 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 1,07 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,11 Milliarden USD, gegenüber 2,95 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

