Erste Schätzungen: NICHIREI öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NICHIREI lädt voraussichtlich am 11.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 28,54 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 25,18 JPY je Aktie erzielt worden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 1,01 Prozent auf 174,27 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 176,05 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 111,68 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 97,35 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 698,38 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 702,08 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at