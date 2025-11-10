Ausblick: NICHIREI gewährt Anlegern Blick in die Bücher

NICHIREI äußert sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 28,54 JPY je Aktie gegenüber 25,18 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

NICHIREI soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 174,27 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 1,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 176,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 111,68 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 97,35 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 698,38 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 702,08 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at