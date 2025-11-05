Nilfisk Aktie
WKN DE: A2GSX8 / ISIN: DK0060907293
|
05.11.2025
Erste Schätzungen: Nilfisk zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Nilfisk wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 20.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,100 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Nilfisk noch 1,49 DKK je Aktie eingenommen.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 242,5 Millionen EUR für Nilfisk, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,80 Milliarden DKK erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,45 EUR im Vergleich zu 9,77 DKK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 1,02 Milliarden EUR, gegenüber 7,67 Milliarden DKK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Nilfisk Holding A-S Registered Shsmehr Analysen
