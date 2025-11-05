Nilfisk Aktie

WKN DE: A2GSX8 / ISIN: DK0060907293

05.11.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Nilfisk zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nilfisk wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 20.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,100 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Nilfisk noch 1,49 DKK je Aktie eingenommen.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 242,5 Millionen EUR für Nilfisk, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,80 Milliarden DKK erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,45 EUR im Vergleich zu 9,77 DKK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 1,02 Milliarden EUR, gegenüber 7,67 Milliarden DKK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Nilfisk Holding A-S Registered Shs 13,70 0,00% Nilfisk Holding A-S Registered Shs

