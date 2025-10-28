Erste Schätzungen: NIPPON EXPRESS präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NIPPON EXPRESS präsentiert voraussichtlich am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 21,86 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 18,95 Prozent verringert. Damals waren 26,97 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 648,58 Milliarden JPY – ein Minus von 0,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIPPON EXPRESS 650,31 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 140,56 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 121,47 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 2.612,09 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 2.577,64 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at