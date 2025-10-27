NIPPON MINING HOLDINGS Aktie
WKN DE: 724563 / ISIN: JP3379550001
|
27.10.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: NIPPON MINING vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
NIPPON MINING wird voraussichtlich am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 21,89 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 7,48 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 23,66 JPY je Aktie erzielt worden waren.
In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 194,79 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 17,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte NIPPON MINING einen Umsatz von 166,39 Milliarden JPY eingefahren.
12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 83,93 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 73,53 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 771,03 Milliarden JPY, gegenüber 714,94 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|NIPPON MINING HOLDINGS Inc.
|11,06
|0,27%
