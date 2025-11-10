NIPPON MINING HOLDINGS Aktie
WKN DE: 724563 / ISIN: JP3379550001
|
10.11.2025 07:01:06
Ausblick: NIPPON MINING vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
NIPPON MINING stellt am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
1 Analyst schätzt, dass NIPPON MINING im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 21,89 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 23,66 JPY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 17,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 194,79 Milliarden JPY gegenüber 166,39 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 83,93 JPY, gegenüber 73,53 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 771,03 Milliarden JPY im Vergleich zu 714,94 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NIPPON MINING HOLDINGS Inc.mehr Nachrichten
|
10.11.25
|Ausblick: NIPPON MINING vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
27.10.25
|Erste Schätzungen: NIPPON MINING vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu NIPPON MINING HOLDINGS Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|NIPPON MINING HOLDINGS Inc.
|10,83
|1,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX letztlich im Plus -- US-Börsen schließen im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt wurden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street begann die Woche fester. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.