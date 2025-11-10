Ausblick: NIPPON MINING vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

NIPPON MINING stellt am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass NIPPON MINING im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 21,89 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 23,66 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 17,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 194,79 Milliarden JPY gegenüber 166,39 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 83,93 JPY, gegenüber 73,53 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 771,03 Milliarden JPY im Vergleich zu 714,94 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at