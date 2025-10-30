Erste Schätzungen: Nomura Micro Science stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nomura Micro Science stellt voraussichtlich am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 18,09 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -10,210 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 31,87 Prozent auf 13,73 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Nomura Micro Science noch 10,41 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 105,53 JPY im Vergleich zu 270,75 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 59,83 Milliarden JPY, gegenüber 96,36 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at