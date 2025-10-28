Erste Schätzungen: Oi veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Oi präsentiert voraussichtlich am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,355 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Oi noch 1,48 USD je Aktie eingenommen.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 25,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 377,1 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Oi für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 474,6 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,950 USD, gegenüber 43,71 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 1,92 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 590,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at