Oi Aktie
ISIN: US6708517080
|
28.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Oi veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Oi präsentiert voraussichtlich am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,355 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Oi noch 1,48 USD je Aktie eingenommen.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 25,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 377,1 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Oi für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 474,6 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,950 USD, gegenüber 43,71 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 1,92 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 590,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Oi SA (spons. ADRs)mehr Nachrichten
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: Oi veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
12.08.25
|Ausblick: Oi zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.07.25
|Erste Schätzungen: Oi präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.05.25
|Ausblick: Oi gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Oi SA (spons. ADRs)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Oi SA (spons. ADRs)
|1,75
|1 648,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.